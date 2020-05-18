 

Постройневшая Мария Порошина в облегающем платье привела в восторг поклонников

18.05.2020, 17:53, Разное

Постройневшая Мария Порошина на своей странице в социальной сети Instagram в Stories опубликовала снимок, на котором запечатлена в облегающем танцевальном платье. Поклонники были в восторге от женственного образа актрисы.
На опубликованном снимке Мария Порошина позирует в черном платье с вырезом, подчеркивающим фигуру. Вместе с ней запечатлен партнер по шоу «Танцы со звездами» Евгений Раев. 46-летняя актриса поделилась, что смогла похудеть на 6 килограмм, и сейчас весит столько же, сколько и в 10 классе. Однако она решила не останавливаться на достигнутом с помощью тренировок результате, и планирует сбросить еще несколько килограмм без изменения режима питания. Поклонники артистки восхищаются ее силой воли и целенаправленностью, а также успехами в достижении поставленных целей.

Мария Порошина поделилась, что принимает участие в проекте «Танцы со звездами» ради своих пятерых детей. Ее младшему сыну в январе исполнился один год. Актриса хочет, чтобы наследники гордились ее достижениями.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / До чего доводит изоляция: оскароносный режиссер и автор фильма “Тор: Рагнарёк” Тайка Вайтити занялся пошивом игрушек

03.04 / Экс-супруг Татьяны Навки Александр Жулин в третий раз стал отцом

17.05 / Мнение: Повторные заражения на авианосце “Теодор Рузвельт”

27.04 / Пьяный водитель “улетел” в кювет за рулем пассажирского автобуса

01.05 / Мнение: Когда в Берлине будет грохотать русская канонада

18.04 / Как защититься от коронавируса?

15.04 / Коронавирусное заболевание (COVID-19): памятка для пациентов

03.05 / Грецкие орехи замедляют когнитивные нарушения у пожилых людей

28.04 / «Счастье — держать эту кроху»: Поплавская заинтриговала снимком с ребенком на руках

10.05 / У сатирика Анатолия Трушкина COVID-19 протекает в тяжёлой форме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска