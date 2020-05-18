Постройневшая Мария Порошина в облегающем платье привела в восторг поклонников

18.05.2020, 17:53, Разное

Постройневшая Мария Порошина на своей странице в социальной сети Instagram в Stories опубликовала снимок, на котором запечатлена в облегающем танцевальном платье. Поклонники были в восторге от женственного образа актрисы.

На опубликованном снимке Мария Порошина позирует в черном платье с вырезом, подчеркивающим фигуру. Вместе с ней запечатлен партнер по шоу «Танцы со звездами» Евгений Раев. 46-летняя актриса поделилась, что смогла похудеть на 6 килограмм, и сейчас весит столько же, сколько и в 10 классе. Однако она решила не останавливаться на достигнутом с помощью тренировок результате, и планирует сбросить еще несколько килограмм без изменения режима питания. Поклонники артистки восхищаются ее силой воли и целенаправленностью, а также успехами в достижении поставленных целей.



Мария Порошина поделилась, что принимает участие в проекте «Танцы со звездами» ради своих пятерых детей. Ее младшему сыну в январе исполнился один год. Актриса хочет, чтобы наследники гордились ее достижениями.