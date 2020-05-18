Доктор Мясников назвал странные особенности коронавируса

18.05.2020, 17:53, Новости дня

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников обозначил две странные особенности коронавирусной инфекции.

«У коронавируса есть две странные особенности. Это один из немногих вирусов, который становится опасным для окружающих в доклинический период, когда инфицированный человек ничего не ощущает. Второй особенностью коронавируса является тот факт, что он в основном поражает пожилых людей», – сказал Мясников, в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым, пишет РИА «ФАН».

Кроме того, доктор сообщил о возможном отсутствии иммунитета к коронавирусу у переболевших.

«Я очень хочу верить, что у нас сформируется иммунитет к коронавирусу, так как к другим штаммам коронавируса у нас иммунитета, к сожалению, нет. Он возвращается, как и обычный грипп», – отметил Мясников.

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, также напомнил россиянам о мерах индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток, а также назвал главные симптомы, при которых необходимо вызывать скорую помощь.

Кроме того, врач призвал россиян не забывать о не менее опасном вирусе, который ежегодно уносит жизни около 1 млн человек.