 

Ученые раскрыли секрет возведения итальянских куполов эпохи Возрождения

18.05.2020, 17:53, Разное

Итальянские исследователи смогли раскрыть инженерную методику, с помощью которой были возведены самонесущие каменные купола соборов эпохи Возрождения. Исследование экспертов из Университета Бергамо было проведено на примере собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.
В ходе научной работы учеными посредством детального компьютерного анализа использовалась техника дискретного элементного моделирования, разбирающего элементы структуры на всех этапах строительства. Отмечается, что рассматриваемый в ходе исследования купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре, построенный в XV веке, был возведен с использованием своеобразной техники кладки, в которой в роли каркаса, гарантирующего жесткость, выступали сложенные “ёлочкой” из вертикальных кирпичей ромбы. Пространство внутри них закладывалось рядами полевых кирпичей, уложенными горизонтально. Каждый из таких рядов был аналогом простой арки или пластины, упирающейся конечными элементами в торцевые упоры в виде горизонтальных кирпичей ромбов, распределяя фактически таким образом нагрузку по всей поверхности конструкции. В итоге сопротивление пластин и не давало скользить рядам кирпичей при строительстве, предотвращая обрушение каменного купола.

По словам специалистов, исследование является первым в своем роде, при котором использовался ряд физических расчетов конструкций с разбором сил, позволяющих строить такие массивные конструкции без использования опалубки. Ранее был известен лишь факт того, что нагрузки купола приходились на основные стены сооружения, однако отсутствовало понимание технологии построения купола без применения временных конструкций для его удерживания.



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