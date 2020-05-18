Дополнительные выплаты получили почти 123 тыс. медиков

18.05.2020, 17:48, Новости дня

Почти 123 тыс. медработников получили на сегодняшний день стимулирующие выплаты, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.

Она добавила, что Минздрав уже разъяснил регионам порядок начисления выплат медикам. Продолжаются разбирательства и доначисление выплат, передает РИА «Новости».

Семенова напомнила, что медработники могут обратиться за разъяснениями по выплатам через портал госуслуг. Чаще всего медики справшивают, почему они не получили выплату.

«Сегодня мы эти обращения отправляем в субъект Российской Федерации, в течение двух суток субъект соответствующий должен рассмотреть их и дать нам обратный ответ, что, как и почему произошло, который мы сможем проанализировать», – сказала Семенова.

По ее словам, регионы доначислят стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом в течение ближайших суток, передает ТАСС.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что замечания президента Владимира Путина по выплатам медикам необходимо устранить до вторника.

На прошлой неделе Путин раскритиковал региональных чиновников за задержки с дополнительными выплатами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.