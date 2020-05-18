 

В Москве за сутки зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19

18.05.2020, 17:35, Разное

В Москве за последние сутки от коронавируса скончались 77 пациентов, сообщает оперштаб. Это самый большой прирост умерших в столице за время пандемии.

Возраст умерших оперштаб не уточнил. Таким образом, общее число скончавшихся с COVID-19 в Москве достигло 1580.

Предыдущий максимальный показатель в столице был установлен 15 мая. Тогда в столице за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом.

Москва занимает первое место по числу умерших с коронавирусом среди российских регионов, а также по числу заразившихся и выздоровевших (142 824 и 27 490 соответственно). Ограничительные меры в связи с пандемией действуют в городе до конца мая, 12 числа работу возобновили лишь на стройках и промышленных предприятиях.

Источник: Новая газета



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