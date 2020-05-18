Карантин в Свердловской области продлили до 25 мая

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18.05.2020, 17:30, Новости дня

В Свердловской области карантин в связи с коронавирусом продлен до 25 мая, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет. <…> Также, как вы знаете, уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм», – цитирует губернатора Ura.ru.

Куйвашев подтвердил, что рост числа выявленных случаев коронавируса связан со вспышкой коронавируса у партнера сети «Красное и Белое».

«В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам «Красное и белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины – у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого. Пока госпитализированы только 26 сотрудников», – сказал губернатор.

По его словам, решения по снятию ограничительных мер будут приняты исходя из данных о новых пациентах с коронавирусом в регионе.

Напомним, 15 мая глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских попросил губернатора региона отменить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса и продлить режим самоизоляции.



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