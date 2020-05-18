Путин позвонил Алиеву из-за ситуации на границе с Азербайджаном

18.05.2020, 17:30, Новости дня

По инициативе российской стороны состоялись телефонные переговоры президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, стороны обсудили ситуацию на границе, где скопились стремящиеся выехать домой азербайджанцы.

«Обсуждалась непростая ситуация, сложившаяся в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в связи с закрытием границ из-за коронавируса развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться домой.