 

Британские телезрители определили лучшую песню в истории «Евровидения»

18.05.2020, 17:30, Разное

Телезрителями британского телеканала BBC News выбрана главная композиция в истории песенного конкурса «Евровидение». Наиболее выдающейся признана песня в исполнении группы ABBA.
За время проведения «Евровидения», начиная с 1956 года, в нем поучаствовали сотни исполнителей. Британские зрители путем открытого голосования определили, что лучшей композицией в истории конкурса является хит Waterloo, с которым в 1974 году выступил тогда еще малоизвестный коллектив ABBA. Именно после исполнения этой песни, занявшей первое место на конкурсе и надолго закрепившейся в мировых чартах, шведский квартет обрел славу, пишет портал New inform.

В этом году проведение «Евровидения» отменено из-за пандемии коронавируса. Участниками, оставшимися дома, была записана совместная композиция. Ее посвятили медикам, борющимся с вирусом по всему миру.



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