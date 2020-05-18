Полина Гагарина рассталась с мужем

18.05.2020, 17:26, Разное

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина были вместе на протяжении шести лет. Популярная исполнительница родила фотографу дочь Мию. Пара считалась одной из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

Оказалось, что у супругов накопились проблемы. Как утверждают люди из окружения Гагариной и Исхакова, те не живут вместе уже несколько месяцев. На развод супруги еще не подали. Полина и Дмитрий не опубликовали посты о расставании на своих страницах в соцсетях, как сейчас принято у знаменитостей.

Подразумевается, что пара демонстрирует тихий и цивилизованный подход к расставанию. Однако журналисты узнали о кардинальных изменениях, произошедших с легкой руки Полины Гагариной.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Янв 2019 в 4:05 PST

Одна из самых востребованных певиц нашей эстрады осуществляет артистическую деятельность через ООО “Полина Гагарина”, которое на 100% принадлежит ей. За 2018 год выручка организации составила почти 150 миллионов рублей.

Согласно некоторым данным, генеральным директором фирмы со дня основания являлся Дмитрий Исхаков. Однако несколько недель назад он был уволен. Теперь эту должность занимает некая Юлия Экс.

В беседе с продюсером Super Дмитрий Исхаков не опроверг информацию о том, что они с Полиной Гагариной расстались. Однако он подчеркнул, что официально брак пока не расторгнут.