Путин заявил, что в ситуации с коронавирусом в Дагестане отчасти виноваты сами жители

18.05.2020, 17:17, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание с руководителями Дагестана, который вышел на четвертое место по приросту больных коронавирусом в России. По данным на утро 18 мая, в республике болеют более 3400 человек, умерли, по официальным данным, 29 человек. Однако министр здравоохранения Дагестана при этом признал, что от “внебольничной пневмонии” в республике скончались более 650 человек, которые не попали в эту статистику.

“Опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений”, – подчеркнул Путин. Однако, по его словам, “по оценкам специалистов”, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей Дагестана “являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому”.

“Надо дополнительно проанализировать, как исполняются и рекомендации санитарных врачей по режиму самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий”, – сказал также Путин.

Президент также признал, что “в последние дни система здравоохранения Дагестана работает с серьезной нагрузкой”: “Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме”, – добавил он.

Руководитель правозащитной организации “Монитор пациента” Зияутдин Увайсов ранее говорил Настоящему Времени, что в Дагестане “все больницы переполнены” и остро не хватает средств защиты, а также есть серьезные проблемы с диагностикой коронавируса. По его словам, во многих селах болеет от трети до половины населения. Это же подтверждали Настоящему Времени и другие врачи, которые работают в республике.

“В Дагестане имеются очень большие проблемы с диагностированием COVID-19. Очень большое количество людей, которым диагностирована двусторонняя пневмония: без сомнения, в более 90% случаев это именно COVID-19, но результаты тестов приходят очень поздно, многих не тестируют вообще, – подчеркивал Увайсов. – А результаты, когда [тесты] сделаны, люди не могут получить”.

Он также признавал, что в селах карантин фактически не соблюдается:

“В селах общение гораздо более тесное, человек если заболел – его все посещают: соседи, родственники, много родственников рядом живут, легко посетить больного. То же самое похороны – там люди собираются. Это все, безусловно, надо прекратить – и похороны, и навещение больных. Сейчас, как я понимаю, этот процесс уже пошел, но он пошел слишком поздно”, – подчеркивал Увайсов.