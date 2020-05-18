 

В психоневрологическом интернате в Петербурге почти полтысячи человек заразились коронавирусом

18.05.2020, 17:17, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийВ психоневрологическом интернате №10 в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразились 467 человек, из них 56 – это работники учреждения, пишет “Интерфакс”.

“Количество смертельных случаев с учетом состояния здоровья проживающих в подобных учреждениях находятся в пределах обычных показателей”, – сообщили в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

Как сообщили в пресс-службе, первые случаи заболеваний подтвердились у проживающих в ПНИ еще в марте: после того как несколько больных вернулись из медучреждений, где проходили лечение. 

Сейчас, по словам представителей комитета, ситуация в ПНИ стабильная – новых случаев заражения за последнюю неделю нет. Учреждение продолжает работу в качестве обсерватора.

По состоянию на 23 апреля 2020 года в психоневрологическом интернате №10 на стационарном обслуживании находятся 1012 человек: это как люди пожилого возраста, так и люди с инвалидностью, которые страдают хроническими психическими заболеваниями и нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Это уже как минимум третья вспышка коронавируса в психоневрологических интернатах в России. В начале мая более 30 человек заразились коронавирусом в Черкасском психоневрологическом интернате в поселке Вольское в Саратовской области. По словам администрации, это произошло после того, как мужчина и три женщины, сотрудники интерната, предположительно, привезли COVID-19 в село, вернувшись с вахты из Москвы. Вольская прокуратура завела в отношении руководства медучреждения уголовное дело о халатности. Перед этим в психоневрологическом диспансере в Тольятти также заразились пять медработников и 16 пациентов. Это произошло после того, как медсестра интерната нарушила правила самоизоляции и контактировала с сыном, который приехал из-за границы.

Еще несколько случаев заражения также произошло в других интернатах не психиатрического профиля – для престарелых и людей с инвалидностью. 

Всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2 209 человек, умерли 90.



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