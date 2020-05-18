Испытания вакцины от коронавируса начались на добровольцах в России

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18.05.2020, 17:16, Новости дня

Испытание вакцины от COVID-19 проводится на небольшом количестве добровольцев, наблюдение продолжится после ввода ее в гражданский оборот, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В условиях чрезвычайной ситуации, которая фактически сейчас существует, в условиях пандемии проводятся испытания на очень небольшом количестве добровольцев, получается разрешение на гражданский оборот этого препарата. Дальше, в процессе гражданского оборота, проводятся дальнейшие наблюдения свойств и эффективности этого препарата», – сказал Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

По его словам, при вторичной встрече с коронавирусом иммунная система вступает в борьбу через два дня, а не через 14.

«Если мы вторично встречаемся с этим антигеном, с этим вирусом, то уже у нас иммунная система специфически вступает в бой с патогеном не через две недели, если когда она встречается в первый раз, а буквально через два дня, тем самым не давая никакого шанса патогену, соответственно, размножиться и вызвать у нас инфекционный процесс», – рассказал Гинцбург.

Напомним, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кто в первую очередь будет вакцинирован от коронавирусной инфекции.



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