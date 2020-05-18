 

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе транспорта в условиях коронавируса

18.05.2020, 17:16, Новости дня

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте, которые необходимы для постепенного возобновления воздушного сообщения после снятия ограничений из-за коронавируса.

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечено в сообщении, общими остаются требования обязательного контроля температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция оборудования.

Также Роспотребнадзор напоминает, что члены экипажей самолетов обязаны использовать маски, перчатки на всем протяжении полета и регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами, обладающими вирулицидной активностью.

Помимо прочего, рекомендовано дезинфицировать трамваи, троллейбусы и автобусы ежедневно после мойки.

«Проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств (автобусов, троллейбусов, трамваев) организациями дезинфекционного профиля, а также собственными силами предприятия при наличии и соблюдении условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Дезинфекция осуществляется только после предварительного проведения тщательной мойки транспорта», – отмечено в сообщении ведомства.

Напомним, Роспотребнадзор потребовал продавать билеты на авиарейсы с расчетом заполняемости самолетов только на половину посадочных мест для постепенного возобновления воздушного сообщения после снятий ограничений по коронавирусу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Футболист “Спартака” Шюррле может перейти в “Бешикташ”

16.04 / Решетников исключил возможность дефолта в России

30.03 / В Словакии ослабили условия карантина

29.03 / Коронавирус бьет не только по пожилым: почти половине пациентов на ИВЛ менее 40 лет

28.04 / Для половины американцев пособие по безработице оказалось выше зарплаты

18.04 / Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса

30.04 / В Вооруженных силах выявлено 2776 случаев коронавируса

02.05 / В сезон гриппа тоже много больных, некоторые умирают. Но коронавирус заразнее и опаснее – главврач Александровской больницы

09.05 / Минздрав анонсирует кадровые изменения из-за невыплат 300% зарплаты медикам, борющимся с COVID-19

18.04 / Узбекистан прислал в Россию 5 млн масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска