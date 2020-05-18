Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе транспорта в условиях коронавируса

18.05.2020, 17:16, Новости дня

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте, которые необходимы для постепенного возобновления воздушного сообщения после снятия ограничений из-за коронавируса.

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечено в сообщении, общими остаются требования обязательного контроля температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция оборудования.

Также Роспотребнадзор напоминает, что члены экипажей самолетов обязаны использовать маски, перчатки на всем протяжении полета и регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами, обладающими вирулицидной активностью.

Помимо прочего, рекомендовано дезинфицировать трамваи, троллейбусы и автобусы ежедневно после мойки.

«Проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств (автобусов, троллейбусов, трамваев) организациями дезинфекционного профиля, а также собственными силами предприятия при наличии и соблюдении условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Дезинфекция осуществляется только после предварительного проведения тщательной мойки транспорта», – отмечено в сообщении ведомства.

Напомним, Роспотребнадзор потребовал продавать билеты на авиарейсы с расчетом заполняемости самолетов только на половину посадочных мест для постепенного возобновления воздушного сообщения после снятий ограничений по коронавирусу.