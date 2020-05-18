Американские СМИ заявили о 108 млн китайцев под новым карантином

18.05.2020, 17:16, Новости дня

Из-за новой вспышки коронавируса китайские власти отправили под новый карантин более 100 млн человек на северо-востоке страны, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в провинции Цзилинь, где зарегистрировано 34 новых случая заражения, прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, а также закрыты школы, информирует РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции после того, как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками. Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции», – пишет агентство.

Отмечается, что город Цзилинь подвергся аналогичной строгой блокировке, «как и большая часть Китая в феврале и марте».

Китайская South China Morning Post подтверждает информацию о вспышке коронавируса в Цзилине. Утверждается, что власти полностью заблокировали город Шулань, также подтверждается частичная блокировка города Цзилинь.

В Шулане выходить из дома раз в два дня на два часа для покупок разрешается только одному человеку на семью. Также закрыты въезды и выезды – не только из этого города, но и из близлежащих городов и поселков. Выставлено оцепление.

Ранее уже сообщалось, что власти КНР частично ограничили железнодорожное сообщение с городом Цзилинь на северо-востоке Китая после выявления случаев инфицирования коронавирусом нового типа.