В Совфеде оценили желание Чехии отстранить Россию от строительства АЭС

18.05.2020, 17:08, Новости дня

«Технологии «Росатома» – это высший стандарт в мире. Однако ЕС все равно держит курс на то, чтобы вытеснить Россию с этого рынка», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя план властей Чехии отстранить от участия в тендере на строительство энергоблока АЭС «Дукованы» российские и китайские компании.

«Стратегия по удалению с территории ЕС российских объектов «Росатома» разрабатывается давно. Я с ней сталкивался еще в 2008 году. Потому я не стал бы связывать варварское отношение к памятнику маршалу Коневу в Праге и антироссийские вбросы в СМИ с историей вокруг АЭС «Дукованы», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«В свое время один высокопоставленный чиновник в Брюсселе прямо говорил мне, что в блокировании работы «Росатома» в Европе нет ни экономики, ни физики. Это чистой воды политика. Однако ЕС все равно держит курс на то, чтобы вытеснить Россию с этого рынка», – поделился Климов.

«Такую политику по-прежнему насаждает евробюрократия. И хотя технологии «Росатома» – это высший стандарт в мире, европейские чиновники боятся доминирования РФ в этой сфере, воспринимая нас как очень серьезного конкурента», – подчеркнул сенатор.

«Что касается скандала с памятником Коневу и антироссийских вбросов в СМИ – все это вызывает отторжение у обычных чехов, с которыми я общаюсь. Они прямо говорят: «Андрей, нам стыдно». Потому я бы не строил какой-то искусственный барьер между русскими и чехами», – продолжил собеседник.

«С другой стороны, мы действительно наблюдаем русофобский всплеск крикливого меньшинства в Чехии, который поддерживается антироссийскими силами. Хочу напомнить, что именно с территории Чехии вещают на нашу страну разного рода органы антироссийской пропаганды. Именно на территории Чехии НАТО в свое время собиралось разместить радары системы ПРО. И таких фактов, к сожалению, предостаточно», – заключил Климов.

Ранее чешские СМИ сообщили о том, что правительство Чехии якобы одобрило секретный документ, согласно которому от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» могут отстранить российские и китайские компании.

О намерении принять участие в тендере на строительство АЭС «Дукованы» в начале 2018 года заявляли российская госкорпорация «Росатом», американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea.

Напомним, в начале апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу просил главу СК РФ Александра Бастрыкина наказать пражских чиновников.

После этого в чешских СМИ появилась дезинформация о прибывшем в Чехию российском дипломате с ядом, которым якобы собирались убить муниципальных чиновников, ответственных за снос памятника.