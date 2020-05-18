Начаты проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»

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18.05.2020, 17:08, Новости дня

Газпром начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2». Он может пройти через Монголию в Китай по каналу мощностью до 50 млрд кубометров, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

«По поручению президента РФ Газпром начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2». Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что «Сила Сибири – 2» может стать основой нового канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м.

«При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию», – отметил Миллер.

В конце марта президент Владимир Путин согласился с переходом к разработке технико-экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».



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