 

Россия выделила 94 млн рублей на производство COVID-тестов для других стран

18.05.2020, 17:08, Новости дня

Правительство выделило Роспотребнадзору более 94 млн рублей на финансирование расходов Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на производство средств диагностики коронавируса для помощи зарубежным странам.

«Выделить в 2020 году Роспотребнадзору бюджетные ассигнования из федерального бюджета на финансирование расходов федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» … связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции для оказания материально-технической поддержки странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки, в размере до 94 211,63 тыс. рублей», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. 

Согласно распоряжению, МИД РФ должен проинформировать правительства государств-получателей о принятом решении.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Германия благодарна за освобождение ее и Европы от национал-социализма

20.04 / Помогающие больницам группы «Молодежки ОНФ» начали работать без выходных

20.04 / Путин назвал требующие особого внимания две группы населения

22.04 / Вопрос дня: Каким философы видят мир после пандемии?

13.04 / Пожар в Чернобыле вплотную приблизился к хранилищу с радиационными отходами

21.04 / Найдена связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса

29.04 / СК завел дело на замгендиректора Крымской железной дороги

18.04 / Глава Института нацпамяти сравнил решение “ЛНР” называть Луганск Ворошиловградом с “раздвоением личности”

18.05 / Первый шторм сезона 2020 года принес ливни в Северную Каролину

09.04 / Холодов: Антимонопольный комитет уже несколько лет не может навести порядок на табачном рынке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска