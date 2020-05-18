“Человек-вулкан”: Рэйчел МакАдамс и Уилл Феррелл исполнили песню для “Евровидения”

18.05.2020, 17:05, Разное

В период глобальной пандемии, вызванной вирусом COVID-19, пришлось отказаться от многих международных мероприятий. В том числе и от знаменитого европейского музыкального конкурса “Евровидение”, которое в этом году проходило в видоизмененном онлайн-формате шоу на YouTube. Впрочем, всем любителям этого события вскоре можно будет насладиться еще одной версией шоу – теперь в виде американского фильма под названием “Евровидение: История огненной саги”, который станет доступен для просмотра в июне. Сюжет этой музыкальной комедии закручивается вокруг исландских музыкантов Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттер, роли которых исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. Эти два “исполнителя” и появились в первом трелейре картины – сделанном в виде музыкального клипа на песню “Человек-вулкан”.

Рэйчел МакАдамс и Уилл Феррелл в клипе фильма “Евровидение: История огненной саги”

Неизвестно, пришелся бы по душе жюри настоящего “Евровидения” приставучий мотив песни Volcano Man и странные телодвижения, которые совершают Уилл и Рэйчел (в не менее странных костюмах). Но актеры точно смотрелись бы вполне убедительно в ряду других конкурсантов. Кстати, помимо Феррелла и МакАдамс в этом проекте также снимаетмя актер Дэн Стивенс, который исполняет роль уже участника от России, певца Александра Лемтева. Увидеть же музыкальную схватку между Исландией и Россией (и добрым десятком других стран) можно будет в онлайн-кинотеатре Netflix c 26 июня.

Кстати, примечательно, что за производство комедии о европейском конкурсе отвечает Америка – страна, которая ни разу (с самого старта мероприятия в 1956 году) не принимала участия в настоящем “Евровидении”. По-видимому, “Историю огненной саги” стоит рассматривать как нереализованные мечты фанатов музыки в США о возможном участии в одном из самых популярных мировых событий.

Напомним, 18 марта стало известно об отмене “Евровидения-2020” из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Первым об отмене сообщила Израильская корпорация телерадиовещания (“Кан”) в прямом эфире со ссылкой на участницу от своей страны Эден Алене и источники в команде конкурса. Якобы министр здравоохранения Нидерландов не рекомендовал проводить конкурс даже без зрителей. Спустя несколько часов информацию подтвердили и сами организаторы шоу: конкурс состоится в том же Роттердаме в мае, но уже в 2021 году.

Спустя несколько дней Европейский вещательный союз (EBU) объявил условия, при которых исполнители из разных стран смогут принять участие в музыкальном состязании в 2021 году. Как и ожидалось, они не смогут выступать с номерами, подготовленными для “Евровидения-2020”. По правилам конкурса, подавать на него можно только песни, написанные в текущем году. Более того, отправлять ли на конкурс в 2021-м новых артистов или выбранных для 2020-го, каждая страна должна будет решать сама.

Россию на “Евровидении-2020” должны были представить Little Big с песней Uno. Клип на нее и стал самым популярным среди всех видео участников “Евровидения”.