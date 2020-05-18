 

“Крым – это Украина”. МИД Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши осудили репрессии РФ против крымскотатарского народа

18.05.2020, 16:55, Новости дня

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши сделали совместное заявление к 76-й годовщине депортации крымскотатарского народа, в котором осудили репрессии РФ в отношении крымских татар. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

“Трагедия крымскотатарского народа повторилась в 2014 году, когда РФ захватила и незаконно попыталась аннексировать Крым, который является неотъемлемой частью Украины. Неслучайно Россия, которая глорифицирует сталинский тоталитарный режим, продолжает свою преступную политику в XXI веке во временно оккупированном Крыму: это запрет Меджлиса крымскотатарского народа, систематические репрессии, преследования и нарушения прав крымских татар, которые оказывали сопротивление российской вооруженной агрессии против территориальной целостности Украины. Это заставило тысячи крымских татар, коренной народ Крыма, покинуть свои дома и уехать на материковую Украину”, – говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что чтят память жертв депортации крымскотатарского народа и выражают поддержку крымским татарам, которые продолжают борьбу за свои права.

“Подчеркиваем незыблемость суверенитета, территориальной целостности в международно признанных границах и политической независимости Украины. Осуждаем агрессивную политику РФ в отношении Украины и новые репрессии против крымскотатарского народа. Призываем Россию прекратить нарушение фундаментальных принципов международного права, в полной мере выполнить резолюции Генеральной ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, и требования международного сообщества относительно деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Какие бы попытки ни делала Россия для легитимизации оккупации полуострова, факт остается безоговорочным: Крым – это Украина”, – подчеркнули министры.

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Обоснование депортации было подготовлено в отдельной докладной записке наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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