Зеленский намерен сделать Курбан-Байрам и Ураза-Байрам государственными праздниками

18.05.2020, 16:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предоставить статус государственных религиозных праздников исламским праздникам окончания хаджа (Курбан-Байрам) и окончания поста после Рамадана (Ураза-Байрам). Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил 18 мая на встрече с представителями крымскотатарского народа.

“Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников”, – сказано в сообщении.

Таким образом, Курбан-Байрам и Ураза-Байрам могут стать первыми не христианскими государственными праздниками в Украине. Будут ли эти дни выходными, из сообщения Офиса президента неясно. Сейчас в Украине на государственном уровне отмечаются только Рождество (православное и католическое), Пасха и Троица.

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.