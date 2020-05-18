 

Компания Moderna сообщила об успехе в работе над вакциной против COVID-19

18.05.2020, 16:54, Новости дня

Компания Moderna Inc заявила в понедельник, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 выработала антитела, способные нейтрализовать новый коронавирус в организме пациентов на ранней стадии клинических испытаний.

Предварительные результаты исследования, проведенного Национальными институтами здоровья, показали, что уровни содержания антител были при этом сходны с теми, что присутствовали в образцах крови людей, выздоровевших от COVID-19.

Участникам исследования давались три различные дозы вакцины. Как отмечает Moderna, обнаружена зависимость роста иммунитета организма от объема дозы.

Установлено также, что вакцина mRNA-1273 в целом безопасна и легко переносится организмом.

Напомним, что компания Moderna лидирует в глобальных усилиях по разработке вакцины от нового коронавируса. На прошлой неделе Минздрав США дал ей «зеленый свет» в создании препарата. Новая стадия исследований должна начаться в июле.

После сообщений о многообещающих результатах исследований вакцины американские финансовые рынки продемонстрировали рост. По состоянию на 08.04 утра, фьючерсы e-mini Dow выросли на 629 пунктов или 2,67 процента, S&P 500 – на 71,5 пункта или 2,51 процента, а Nasdaq 100 – на 181,5 пункта или 2,0 процента.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Всех прибывших в Россию поручено изолировать на 14 дней

14.05 / Цены на газ могут обвалиться до отрицательных значений – Bloomberg

09.04 / Мэр Варшавы заподозрил власти Польши в занижении числа умерших от коронавируса

26.04 / В Киевском метрополитене опровергли информацию о дате запуске движения

15.05 / ФБК скрыл 2 млн рублей под подозрительной статьей расходов

02.05 / В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

01.05 / Найдена замена медицинским маскам для защиты от коронавируса

30.04 / Число инфицированых коронавирусом в России превысило 100 тыс., 1073 человека скончались

09.05 / VOAэкспресс 9 мая 2020

16.05 / Источник: Россия начала сборку Су-35 для ВВС Египта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска