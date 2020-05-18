Россия сняла запрет на ввоз рыбы из Китая

18.05.2020, 16:53, Новости дня

Россельхознадзор снял введенный из-за распространения коронавируса запрет на ввоз в Россию живой рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в изменение указания от 18 февраля 2020 года … сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР», – цитирует документ РИА «Новости».

Однако для предотвращения импорта рыбной продукции сомнительного происхождения из Китая ведомство обязывает усилить контроль за рыбопродукцией из КНР.

«Данная мера необходима ввиду отмены ограничений на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации живых гидробионтов, в том числе рыбы из КНР, которые ранее были введены из-за новой коронавирусной инфекции», – добавили в Россельхознадзоре.

Напомним, Россельхознадзор с 30 января запретил в Россию ввоз всех видов экзотических и декоративных животных из Китая.

В середине апреля ограничения на ввоз в Россию живых гидробионтов (живые организмы, обитающие в воде) был снят.