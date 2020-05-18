Москвичей предупредили о сильном ветре

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18.05.2020, 16:48, Новости дня

Спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре с порывами до 19 метров в секунду до вечера понедельника.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет до 21.00 часа 18 мая 2020 года в Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 14-19 метров в секунду», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Спасатели рекомендовали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Кроме того, из-за сильного ветра городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций», – отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что в режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Также глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости.

Ранее сообщалось, что в понедельник в столичном регионе будет облачно и пройдет дождь. Кроме того, синоптики центра погоды «Фобос» не исключают, что в течение недели в Москве выпадет снег. 



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