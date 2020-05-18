 

Появилось объяснение утечки данных нарушителей карантина в Москве

18.05.2020, 16:48, Новости дня

Данные нарушителей карантина в Москве могли оказаться в открытом доступе из-за публикации самими оштрафованными скриншотов, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Обязанность контролирующих органов, равно как и других органов исполнительной власти города Москвы, рассматривающих дела об административных правонарушениях, отправлять в информационную систему данные о начислении административного штрафа. При этом порядок направления и объем информации регламентирован нормами действующего законодательства. Номер УИН указан в постановлении о назначении административного наказания, оно направляется заказным письмом через «Почту России» и адресовано конкретному лицу», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что утечка может произойти только при выкладывании в сеть скриншотов постановлений с указанием уникального номера. Практически невозможно подобрать номер вручную.

«Выкладывание в сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, личное дело каждого, что не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных», – отметил Данчиков.

Ранее сообщалось, что в Сети оказались доступны паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции в Москве.



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