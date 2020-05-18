Коронавирус обнаружен у шестерых депутатов Госдумы

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18.05.2020, 16:48, Новости дня

Коронавирус на сегодняшний день выявлен у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

«На сегодняшний день у шестерых депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома», – написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

По ее словам, спикер Госдумы Вячеслав Володин разговаривал по телефону с депутатом от «Единой России» Оксаной Пушкиной, которая сейчас лечится от коронавируса.

«Так как разговор телефонный был в моем присутствии, то рассказываю, что Оксана Викторовна находится в ЦКБ (Центральной клинической больнице), переносит коронавирус в легкой форме, но переживает, что не может работать. Она боец. Заразилась, скорее всего, при контакте, когда развозила защитные средства врачам», – добавила Кашеварова.

Ранее Пушкина рассказала, чем занимается во время лечения от коронавируса. Также COVID-19 был обнаружен у депутата Госдумы от «Единой России» Светланы Максимовой.



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