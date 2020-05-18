У половины не болевших COVID-19 людей есть клетки, способные защитить их от болезни

18.05.2020, 16:40, Разное

Новое исследование, опубликованное в Cell, представило новые ранние доказательства того, что люди вырабатывают длительный иммунитет против нового коронавируса SARS-CoV-2. Кроме того, примерно у половины людей, не болевших COVID-19, в крови есть клетки, которые потенциально могут защитить от него. Но эта работа не дает доказательств того, что коронавирусной инфекцией нельзя заразиться повторно.

Авторы научной работы провели анализ крови 20 бывшим пациентам, которые выздоровели от COVID-19. У всех участников исследования ученые обнаружили клетки CD4+, которые были «настроены» на коронавирус SARS-CoV-2, у 70% присутствовали клетки CD8+. У каждого переболевшего были найдены антитела против вируса.

Клетки CD4+, которые также известны как Т-хелперы, – тип лимфоцитов, нужный для активации других клеток иммунной системы при реакции на инфекцию. Среди клеток, активации которых они способствуют, есть B-лимфоциты, вырабатывающие антитела. Клетки CD8+ уничтожают клетки организма, инфицированные вирусами.

Эти данные, подкрепляют результаты недавней работы, которая подтвердила наличие антител против коронавируса практически у всех переболевших.

Также ученые обнаружили, что у многих людей, не болевших COVID-19 (в исследовании это была контрольная группа), есть клетки, которые потенциально могут защищать их от нового коронавируса. У 40-60% людей, сдававших кровь в 2015-2018 годах, ученые нашли клетки CD4+, способные реагировать на новый коронавирус. Вероятно, они образовались во время обычной простуды, вызванной другими, менее опасными, коронавирусами.

Авторы сообщают, что для получения доказательств того, что эти иммунные клетки дают полную защиту от COVID-19 или помогают организму бороться с этой болезнью, нужны дополнительные исследования. Их результаты согласуются с новым исследованием, в котором антитела человека, перенесшего «атипичную пневмонию», нейтрализовали новый коронавирус SARS-CoV-2.