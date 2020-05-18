Путин и Эрдоган обсудили разработку вакцин от коронавируса

18.05.2020, 16:35, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул важность сотрудничества по вопросам методик лечения заразившихся коронавирусом и разработки вакцин против COVID-19.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин поблагодарил Анкару за помощь в возвращении на родину россиян, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду регионов РФ.

Руководители государств также обсудили актуальные аспекты развития российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества и договорились продолжать регулярный диалог двух стран на различных уровнях.

По данным на 18 мая в РФ выявлено 290,678 случаев инфицирования COVID-19, из них 8926 за минувшие сутки. 70,209 человек выздоровело, 2722 скончались.

В Турции инфицированы 149,435 человек, 109,962 излечились, 4140 умерли.