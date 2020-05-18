 

Чемпионат Шотландии завершился досрочно, “Селтик” признали чемпионом

18.05.2020, 16:35, Новости дня

Шотландская профессиональная футбольная лига приняла решение о досрочном завершении национального чемпионата из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил пресс-служба SPFL.

Все 12 клубов высшего дивизиона проголосовали за досрочное завершение турнира. На момент остановки чемпионата в турнирной таблице с большим отрывом лидировал "Селтик" из Глазго. Он и стал чемпионом страны уже в девятый раз подряд.

Второе место досталось извечному сопернику "Селтика" – "Рейнджерс". Тройку лучших замкнул "Мотеруэлл" из одноименного города.



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