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18.05.2020, 16:30, Разное

Немецкий депутат Юрген Триттин призвал убрать американское ядерное оружие из ЕС. Об этом информирует «ПолитЭксперт».
По словам депутата Бундестага, члена политической партии «Зеленые», выведение ядерного оружия США с территории Европы уменьшит вероятность военного конфликта с участием десятков стран. Триттин напомнил, что холодная война накалила международную обстановку и что государства начали накапливать оружие. Депутат посоветовал не доверять главе США Дональду Трампу, который после выхода из Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности занял агрессивную позицию, поскольку Вашингтон не советуется с представителями других стран и располагает свое вооружение в разных частях планеты.

Отметим, что заявление Юргена Триттина было не поддержано послом США в Германии Ричардом Гренеллом. Дипломат считает, что нужно сохранить ядерный арсенал Штатов в ЕС «ради сбережения мира».



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