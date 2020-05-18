 

На Украине анонсировали новый план по «деоккупации» Крыма

18.05.2020, 16:16, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработке стратегии «деоккупации» Крыма. По его словам, эксперты МИД уже готовят план действий.

«Должен ли он остаться документом МИД и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим», – сказал Кулеба в интервью «РБК-Украина».

Чиновник подчеркнул, что стратегией Украины в этом вопросе является «игра в длинную». Киев намерен постоянно следить за режимами санкционного давления и быть готовым к принятию Крыма обратно, «когда этот момент наступит».

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым вернется в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое – продолжение санкционного давления на Россию, второе – желание крымчан вернуться в состав Украины.

Также накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разрабатывает стратегию для «возвращения» Крыма, всего предусмотрены три тактических задачи.



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