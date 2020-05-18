 

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

18.05.2020, 16:16, Новости дня

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в которых обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с коронавирусом, сообщили в Кремле.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта этого года Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также лидеры двух стран подробно обсудили борьбу с пандемией коронавируса, подчеркнув важность сотрудничества профильных структур двух стран – в том числе по вопросам методик лечения и разработки вакцин.

«Глава Российского государства поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на Родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов», – говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, стороны высказали обеспокоенность эскалацией в Ливии.

«Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», – говорится в заявлении Кремля.

В канцелярии турецкого лидера также отметили, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Последний раз Путин и Эрдоган общались 21 апреля, обсуждалась Сирия и ситуация с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Ученые создали аэрогель из отработанных покрышек

03.05 / Лукашенко не будет отменять Парад Победы на 9 мая

15.05 / В США разбился истребитель пятого поколения

07.05 / Лев Гудков: «Размывается путинское электоральное ядро»

08.04 / Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая

06.04 / Польша предложила ЕС ввести новые налоги ради борьбы с пандемией

13.05 / Единоличный подход Трампа вредит разработке вакцины от коронавируса

29.03 / Футболисты “Ювентуса” сэкономят клубу 90 млн евро. Они отказались от зарплат

10.04 / Генеральный прокурор Уильям Барр назвал безосновательным расследование «вмешательства России» в выборы в США

29.03 / Москвичей по громкой связи призвали не покидать дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска