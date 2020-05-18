 

Что произошло за ночь 18 мая

18.05.2020, 16:15, Разное

Коротко.

  • Мэрия Москвы сообщила о новом рекордном приросте погибших от коронавируса: за последние сутки скончались еще 77 пациентов. Показатель не опускается ниже 70 уже третий день подряд (на регионы в эти дни приходилось 59 и 30 смертей). При этом доля столицы в числе новых случаев по стране на выходных уменьшилась до 40% (с начала мая же была больше половины).

  • В Москве почти не будет строительных работ на улицах до конца года, в том числе и по программе «Моя улица». Как рассказали «Ведомостям» заместители мэра Владимир Ефимов и Петр Бирюков, из-за пандемии приостановили финансирование проектов на благоустройство и массовые мероприятия почти на 350 млрд рублей. Сами работы по благоустройству улиц остановили с 11 апреля.

  • Минздрав направил в регионы разъяснения о порядке коронавирусных выплат медикам. Они должны получить деньги в сроки получения своей зарплаты — вне зависимости от количества смен или часов, цитирует документ РБК. Ранее некоторые медики жаловались, что им сократили надбавки, подсчитав время контакта с ковидными пациентами до минут.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков больницы в Гудермесе, которые 14 апреля устроили сход из-за нехватки средств защиты и говорили о заражениях многих сотрудников. В субботу телеканал «Грозный» публиковал сюжет с их извинениями. «Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего – оборудование, костюмы, маски, все хватает», — заявил Кадыров на совещании правительства республики.

  • США направили в Россию аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус. «Президент США [после телефонного разговора с Путиным неделю назад] согласился направить в Россию существенную помощь. Оборудование — в пути», — рассказал глава Госдепартамента Майк Помпео. РФ отправляла в Штаты военный самолет с медтехникой в начале апреля; после возгораний аппаратов ИВЛ в российских больницах от их использования американцы отказались.

    • Источник: Новая газета



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