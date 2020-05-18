 

Странный вор проник ночью в музей ради похищения ковбойской шляпы

18.05.2020, 16:10, Разное

Камеры наблюдения в одном из музеев австралийского Сиднея запечатлели момент весьма странного ограбления. Неизвестный мужчина проник в здание ночью ради сомнительной наживы.

Вор попал внутрь благодаря строительным сооружениям. Затем он решил устроить себе “экскурсию” и в течение 40 минут расхаживал по залам и рассматривал экспонаты, не забыв сфотографироваться со скелетом тиранозавра. Единственным, что он похитил из музея перед уходом, оказалась старая ковбойская шляпа. В настоящее время “искателя приключений” пытается найти полиция.



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