 

Рэпер T-killah пострадал во время опасного эксперимента с огнем

18.05.2020, 16:09, Разное

T-killah пострадал в процессе съемок видеоролика с огнем. Рэпер проводил эксперимент для социальной сети TikTok.
T-killah поджигал коврик с использованием бензина, но опыт пошел не по плану. В результате он едва не лишился зрения, подпалив себе волосы. Исполнитель отметил, что после проведения дома перестановки решил сжечь ковер, но приблизился очень близко к огню, поскольку не предполагал, что пламя окажется таким сильным. Отснятыми кадрами рэпер поделился с подписчиками в своем личном микроблоге в социальной сети Instagram, в описании отметив, что «чуть не рассчитал». За время публикации видеоролик посмотрели более 670 тысяч пользователей сети. Многие поклонники исполнителя поинтересовались в комментариях все ли с ним хорошо после эксперимента. «Брови на месте?», – спрашивали удивленные фолловеры.

Это не первый опасный инцидент, случившийся с рэпером. Во время недавнего отпуска в Индонезии T-killah укусило ядовитое экзотическое насекомое, передает портал globalmsk.ru.



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