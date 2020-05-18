 

Сменился глава завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М»

18.05.2020, 16:08, Новости дня

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который является производителем аппаратов ИВЛ «Авента-М», сменилось руководство – новым временным гендиректором назначен Александр Морозов.

Он сменил другого временного генерального директора, Марата Бадгутдинова, передает «Интерфакс» со ссылкой на концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Причины не уточняются.

Бадгутдинов проработал на этой должности 11 дней, он сменил на этом посту Булата Гайнутдинова.

На прошлой неделе на АО «Уральский приборостроительный завод» прошла проверка Следственного комитета – аппараты ИВЛ этого завода могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых погибли шесть человек.

Росздравнадзор после этих пожаров объявил о приостановке обращения аппаратов ИВЛ «Авента-М».



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