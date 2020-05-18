Петербургский завод Nissan возобновил производство

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18.05.2020, 16:08, Новости дня

Автозавод Nissan в Санкт-Петербурге после полуторамесячного простоя возобновил работу с 18 мая в две смены. На предприятии усилен медицинский контроль, а также нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.

«Для гарантии безопасности и здоровья сотрудников на предприятии внедрены дополнительные меры борьбы с распространением вирусной инфекции: усилен медицинский контроль, проводится контроль температуры тела всех сотрудников, нанесена специальная разметка для сохранения социальной дистанции, проводится дополнительная дезинфицирующая обработка помещений. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками», – передает ТАСС комментарий официального представителя компании

Отмечается, что автоконцерн планирует к августу этого года на четверть сократить число сотрудников на заводе в Петербурге. Так, Nissan покинет порядка 450 человек из 2 тыс. работников. Решение связано с падением спроса на автомобильном рынке в России, которое началось еще до пандемии коронавируса.

В феврале петербургский завод Nissan остановил на время производство автомобилей из-за простоя на заводах в Китае, который произошел из-за коронавируса.

Напомним, с понедельника «АвтоВАЗ» также возобновил производство после трехнедельного перерыва. А Renault подняла цены на свои автомобили в РФ на 1,14%.



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