 

Беспроводные наушники ReduxBuds обещают до 100 часов автономной работы

18.05.2020, 16:06, Новости дня

В сервисе Kickstarter предложили уникальную новинку – беспроводные наушники под названием ReduxBuds.

Данная модель относится к устройствам погружного типа. Разработчики оснастили наушники 7-мм излучателями, за счет чего модель имеет качественный звук. По внешнему виду и габаритам следует отметить увеличенный размер «ножки», несмотря на то, что новые модели уже используют более компактные конструкции. Вместе с тем достоинством ReduxBuds значится интеллектуальная система шумоподавления с повышенной эффективностью.

Также в числе достоинств устройства указывается время автономной работы около 10 часов без подзарядки, однако при пользовании зарядным кейсом общее время увеличится до 100 часов. Сенсорная система регулировки громкости позволяет более удобно пользоваться наушниками. Цена новинки ReduxBuds составит около 85 долларов.



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