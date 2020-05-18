Huawei Enjoy Z станет самым недорогим 5G-смартфоном бренда

18.05.2020, 16:06, Новости дня

Известная компания Huawei продемонстрировала тизер нового смартфона Enjoy Z, который официально представят публике уже 24 мая.

Особенностью аппарата станет то, что здесь применят аппарат является самым недорогим среди гаджетов, поддерживающих работу в сетях пятого поколения. В свою очередь, стоимость девайса составит около 250 долларов. Технические параметры пока скрыты, но по тизеру можно увидеть немного изогнутый дисплей. Предполагается внедрение мощного чипа Kirin 820 5G, однако объем памяти смартфона скрыт от широкой аудитории.

Следует отметить, что за первый квартал 2020 года общее количество проданных устройств с модемом 5G превысило 24,1 млн экземпляров. Первое место по уровню спроса остается за южнокорейской маркой Samsung, после которой находится китайская компания Huawei.