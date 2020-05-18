 

Huawei Enjoy Z станет самым недорогим 5G-смартфоном бренда

18.05.2020, 16:06, Новости дня

Известная компания Huawei продемонстрировала тизер нового смартфона Enjoy Z, который официально представят публике уже 24 мая.

Особенностью аппарата станет то, что здесь применят аппарат является самым недорогим среди гаджетов, поддерживающих работу в сетях пятого поколения. В свою очередь, стоимость девайса составит около 250 долларов. Технические параметры пока скрыты, но по тизеру можно увидеть немного изогнутый дисплей. Предполагается внедрение мощного чипа Kirin 820 5G, однако объем памяти смартфона скрыт от широкой аудитории.

Следует отметить, что за первый квартал 2020 года общее количество проданных устройств с модемом 5G превысило 24,1 млн экземпляров. Первое место по уровню спроса остается за южнокорейской маркой Samsung, после которой находится китайская компания Huawei.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / В Минпросвещения рассказали, как самоизоляция повлияет на школьное образование в будущем

04.04 / Expats.cz – в Праге снесли памятник советскому маршалу — стоял без маски

03.05 / Житель Подмосковья напал на полицейских с ножом из-за замечания по выгулу собаки

11.05 / Голикова заявила о возможности выхода 11 регионов сразу на второй этап снятия ограничений

28.04 / Главы МИДов «нормандской четверки» проведут видеоконференцию 

06.05 / В Lufthansa заявили, что из-за пандемии коронавируса “сжигают €1 млн в час”

26.03 / ВОЗ не нашла доказательств искажения данных о случаях заболеваний COVID-19 в России

10.05 / Мясоеды обладают более крепкой психикой, чем вегетарианцы

22.04 / “Не должно быть иллюзий, что в мае закончится карантин”. Шмыгаль считает, что ограничения продлятся два года

04.05 / Парасюк: Знаете, почему Порошенко не посадил меня за Майдан? Они же тоже версию рассматривали, что я убийца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска