В Кыргызстане устроили бунт люди, которые вернулись из РФ и были помещены в обсерватор. Они напали на врачей и требуют отпустить их домой

18.05.2020, 16:00, Новости дня

Граждане Кыргызстана, которые в последние 10 дней находятся в обсервации на бывшей авиабазе “Ганси” из-за подозрений в заражении коронавирусом, устроили беспорядки, пишут Vesti.kg. По данным 24.kg, люди требуют, чтобы их отпустили домой и отказываются ехать в инфекционную больницу. Видео беспорядков появилось в интернете:

“Пациенты в этой обсервации ведут себя агрессивно, были случаи, когда нападали на врачей. Сегодня закидали камнями машину скорой помощи. Представители Минздрава КР выехали на место происшествия”, – рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения. Там уточнили, что на авиабазе находятся трудовые мигранты, которые прибыли 7 мая в Кыргызстан из Соль-Илецка Оренбургской области в России. Эти люди, по словам представителей Минздрава, люди хотели сбежать из обсерватора.

Всего в “Ганси”, по данным чиновников, находятся 432 гражданина, прибывших из России.

“Среди них распространилась недостоверная информация, что инфицированных, ранее госпитализированных в больницу, выписывают на домашний карантин. Они стали возмущаться, почему кого-то выпускают, а их держат в обсервации”, – рассказал заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов. Он отметил, что нарушителей порядка и тех, кто не захочет подчиняться правилам, привлекут к ответственности.

С начала мая несколько сотен граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе беременные женщины и женщины с детьми, разбили палаточные лагеря в Оренбургской области России, требуя пропустить их через границу с Казахстаном на родину. Большинство постояльцев – трудовые мигранты, которые работали в России и лишились работы из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина. Из-за того, что Россия 30 марта закрыла границу и прекратила авиасообщение с другими странами, они не смогли улететь домой, а ни Кыргызстан, ни Узбекистан вывозить их не спешили. Прождав помощи более месяца, люди решили самостоятельно прорываться домой по земле – через Оренбургскую область и Казахстан.

Первую группу кыргызстанцев, примерно половину от тех, что находятся в лагере сейчас, пропустили через границу 7 мая: тогда официальный Бишкек организовал коридор через российский Соль-Илецк и Казахстан для 541 гражданина своей страны. Почти у сотни человек из этой группы по приезду на родину диагностировали коронавирусную инфекцию и отправили в больницы. Остальных поместили в обсерватор.

МИД Кыргызстана сообщил о запланированном на 20 мая чартерном рейсе Оренбург – Бишкек, которым собираются из России вывезти оставшихся кыргызстанцев. Автобусные рейсы для вывоза из-под Оренбурга своих соотечественников сейчас готовит и МИД Узбекистана.