 

Украинцы назвали лучшим президентом страны Кучму. Порошенко и Янукович не попали в тройку

18.05.2020, 16:00, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособий20% украинцев считают лучшим среди всех президентов независимой Украины Леонида Кучму: такие результаты получила украинская социологическая группа “Рейтинг”, проведя опрос в мае 2020 года. Кучма возглавлял Украину в 1994—2005 годах. 

16% опрошенных назвали лучшим президентом Украины действующего главу государства Владимира Зеленского, а 13% — Леонида Кравчука, который возглавлял Украину в 1991 года—1994 годах. 

Ни Виктор Янукович, ни Петр Порошенко не попали в тройку лидеров. Порошенко лучшим президентом назвали лишь 12% опрошенных, Януковича — 9%, а Виктора Ющенко — 6% опрошенных. В то же время 14% опрошенных ответили, что ни один из президентов не был лучшим. 

При Кучме Украина к 2004 году смогла восстановить показатель ВВП до уровня 1994 года, а также ввела собственную валюту. Также при нем был подписан “Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной” и одновременно принят курс на вступление в НАТО. Однако президент также стал фигурантом нескольких крупных скандалов. В ноябре 2000 года его обвинили Кучму в расправе над журналистом Георгием Гонгадзе, а также в незаконной продаже оружия. 

Кучму и Януковича чаще называли лучшими жители юго-восточных областей, Порошенко — жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука — опрошенные старшего возраста.

При этом украинцы чаще говорили о временах правления Кучмы и Зеленского как о “эпохе развития”, о годах правления Ющенко как о “застое”, а о периоде президентства Януковича и Порошенко как о “упадке”.  

 



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