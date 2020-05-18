Украина повторно арестовала российское судно за добычу песка в Крыму

18.05.2020, 15:53, Новости дня

Суд Киева удовлетворил ходатайство нацполиции и повторно арестовал российское судно, которое якобы занималось незаконной добычей песка у побережья Крыма, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

«Печерский районный суд Киева 16 мая 2020 года удовлетворил ходатайство главного следственного управления нацполиции, согласованное офисом генерального прокурора, и наложил арест на судно в уголовном деле по факту незаконной добычи песка», – сообщается на сайте офиса.

Отмечается, что добыча песка осуществлялась «в заповедных зонах Черного моря» у побережья Крыма.

«Процессуальное руководство в деле пока передано в департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора», – добавила пресс-служба.

Утверждается, что арест на указанное судно по ходатайству украинской прокуратуры был наложен 16 июля 2018 года Приморским районным судом Одессы в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые достигают более 140 млн гривен (5,2 млн долларов).

В офисе генпрокурора напомнили, что на прошлой неделе этот же суд отменил арест судна, прокуратура обжаловала это решение.

По данным одесского издания «Думская», речь идет о сухогрузе Seabreeze.

В апреле 2018 года пресс-секретарь так называемой прокуратуры «автономной республики Крым» в структуре украинской генпрокуратуры Татьяна Тихончик сообщила, что украинские власти арестовали российское судно компании Trans Services Maritime в рамках дела о незаконной добыче песка.