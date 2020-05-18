Мишустин потребовал устранить замечания Путина по выплатам медикам до вторника

18.05.2020, 15:53, Новости дня

Замечания президента Владимира Путина по выплатам медикам, вовлеченным в борьбу с коронавирусом, необходимо устранить до вторника, когда глава государства проведет совещание по этому вопросу, сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу. Прошу профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту», – передает его слова РИА «Новости».

До этого он потребовал начать работу по начислению выплат медикам за май, а также заявил, что попытки рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен являются злоупотреблениями.

На прошлой неделе Путин раскритиковал региональных чиновников за задержки с дополнительными выплатами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с невыплатами надбавок.

В 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат.