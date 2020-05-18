 

Мишустин потребовал устранить замечания Путина по выплатам медикам до вторника

18.05.2020, 15:53, Новости дня

Замечания президента Владимира Путина по выплатам медикам, вовлеченным в борьбу с коронавирусом, необходимо устранить до вторника, когда глава государства проведет совещание по этому вопросу, сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу. Прошу профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту», – передает его слова РИА «Новости».

До этого он потребовал начать работу по начислению выплат медикам за май, а также заявил, что попытки рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен являются злоупотреблениями.

На прошлой неделе Путин раскритиковал региональных чиновников за задержки с дополнительными выплатами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с невыплатами надбавок.

В 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Лукашенко призвал изменить стоимость природного газа во время пандемии

15.05 / Путин потребовал избавиться от «хрипов» и «примазавшихся» в строительной документации

31.03 / $95 казахстанцам, потерявшим работу из-за коронавируса и другие меры: Токаев обратился к народу

02.04 / В Москве умер 39-летний мужчина с коронавирусом

21.04 / В Северной Осетии начали выплату компенсаций пострадавшим от коронавируса

14.05 / Москва потребовала от Латвии обеспечить условия для удаленного обучения в школах на русском

13.04 / Индекс самоизоляции в Москве упал с 4,8 до 3,1

17.05 / Воробьев сообщил о частичном снятии ограничений, предупредив, что победы еще далеко

09.04 / В Москве задержали подозреваемого в поджоге четырех машин

17.04 / “Все зависит от людей”. Зеленский сообщил, что 24 апреля украинцам расскажут о послаблении карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска