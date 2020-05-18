Усиление США ядерного потенциала в Европе подтолкнет РФ к началу холодной войны

18.05.2020, 15:53, Разное

Усиление США ядерного потенциала на территории ЕС подтолкнет РФ к началу холодной войны. Об этом информирует «ПолитЭксперт» со ссылкой на китайскую интернет-компанию Sohu.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, развертывание большого количества ядерного оружия в Восточной Европе является одним из приоритетов для Организации Североатлантического договора, так как Российская Федерация расширяет влияние именно в этом регионе. НАТО планирует поставить атомное вооружение Штатов в Польше, поскольку это самая восточная страна ЕС, граничащая с российским Калининградом.

Эксперты считают, что такие действия НАТО приведут к усилению военных границ в Польше, и как результат – возвращение эпохи холодной войны между Россией и Америкой. Пограничные государства Североатлантического Альянса станут «пешками» в противостоянии двух стран.