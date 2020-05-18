Опубликовано видео дозаправки из кабины пилота Су-34

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18.05.2020, 15:53, Новости дня

Минобороны опубликовало видео дозаправки бомбардировщика Су-34, сделанное из кабины пилота.

В маневрах участвовали также Су-24М и истребитель Су-30СМ Южного военного округа, которые базируются в Ростовской и Волгоградской областях, передает РИА «Новости».

Дозаправка проведена на высоте 6 тыс. метров на скорости 600 километров в час. Танкером был самолет-заправщик Ил-78 ВКС России. Самолеты находились друг от друга на расстоянии 20 метров.

В марте Минобороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160  на скорости 600 км/ч.



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