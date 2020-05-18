Попова рассказала, когда россиянам можно будет гулять и ходить в кино

18.05.2020, 15:48, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки, к которым привыкли россияне, будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Кинотеатры откроются только после снятия всех ограничений.

Попова сообщила в интервью Павлу Зарубину, которое было показано в понедельник на телеканале «Россия 24», что «определенные послабления, такие как прогулки по улице, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже только вместе, вдвоем, и с социальным дистанцированием возможны на первом этапе», однако «только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более-менее привыкли», передает РИА «Новости».

Кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу после того, как будут пройдены все три обозначенных Роспотребнадзором этапа снятия ограничений.

Попова отметила, что на всех трех этапах будут сохраняться обязательное ношение масок и усиленные меры дезинфекции, а также «бережное отношение к людям старшего возраста из группы риска».

При этом эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, не стабилизировалась лишь в небольшом количестве регионов России, на данный момент таких субъектов не более семи, передает ТАСС.

«Все в одинаковой мере предприняли должное реагирование, проводили необходимые мероприятия», – добавила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что устойчивость тенденции к снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, которая фиксируется в РФ в последние дни, зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции на майских праздниках: если большинство россиян соблюдали режим самоизоляции, то снижение заболеваемости продолжится.

На вопрос, «когда снимут ограничения» в Москве также можно будет ответить по результатам майских праздников, отметила она.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.