Арестован пытавшийся сбежать из сочинского обсерватора мужчина

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18.05.2020, 15:48, Новости дня

Адлерский районный суд оштрафовал на 15 тыс. рублей и арестовал на трое суток мужчину, который пытался сбежать из обсерватора в Сочи, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

«Адлерским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении мужчины 1992 года рождения, составленный по ч. 2 ст. 6.3 и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Рассмотрев материалы, Адлерский районный суд постановил признать мужчину виновным в совершении административных правонарушений <…> и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей и административного ареста на трое суток», – сообщили в пресс-службе ТАСС.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором человек убегает от сотрудников правоохранительных органов. По словам авторов записи, инцидент произошел в сочинском обсерваторе.

В пресс-службе администрации Сочи подтвердили, что 27-летний уроженец Иркутской области после прибытия в город был направлен на обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе из-за ситуации с коронавирусом. Мужчина нарушил правила и не подчинился требованию полицейских.

Нарушитель в ходе судебного заседания признал вину и раскаялся.

Ранее были названы российские регионы, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.



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