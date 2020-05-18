Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали людей с психологическими проблемами

18.05.2020, 15:47, Разное

Герцог и герцогиня Кембриджские вновь не сидят без дела на карантине: они приняли участие в очередной инициативе, направленной на помощь обществу. На этот раз Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали людей с проблемами ментального характера в рамках британской Mental Health Awareness Week (“Недели осознания важности психологических заболеваний” – Ред.). Чтобы привлечь больше внимания к психологическим проблемам, которые из-за самоизоляции встали для некоторых особенно остро, пара записала специальное радио и видеосообщение, которое сегодня утром транслировалось в Великобритании по всем ведущим радиостанциям. Помимо Кейт и Уильяма в ролике также появились певица Дуа Липа, актер Дэвид Теннант, футболист Гарри Кейн и боксер Энтони Джошуа.

Это нормально – чувствовать себя ненормально, просить о помощи и обговаривать свои проблемы. Если вы страдаете, то важно говорить об этом. Если кто-то из ваших знакомых переживает непростые времена, это нормально – спрашивать, как они, – говорит Кейт в запущенном вскоре после радиотрансляции видео. Вместе с другими известными деятелями герцогиня подчеркнула, как важно поддерживать друг друга именно сейчас – когда все чувствуют на себе последствия пандемии. Не имеет значения положение или раса человека – важно лишь осознавать, что он не один и что он может и должен просить помощи в этот сложный момент.

Кейт Миддлтон Видеосообщение в рамках Mental Health Week

В новом видео герцогиня Кембриджская традиционно появилась в очередном ярком наряде, который в сети “опознали” за считанные минуты: это платье британского бренда Beulah London за 550 фунтов стерлингов, в котором Кейт еще не появлялась.

Принц Уильям записывал видео отдельно от супруги: в нем он призвал своих соотечественников не забывать о том, что все они – часть одной большой страны и планеты.

Мы все связаны между собой. И иногда даже простой разговор о том, как вы себя чувствуете, может иметь значение. Поэтому давайте прямо сейчас объединим свои силы и постараемся стать ближе друг к другу.

Напомним, серия этих радио- и видеосообщений – продолжение поступательного выхода британских монархов на связь со всем остальным миром. Так, 8 мая, в международный День Победы, члены королевской семьи также связывались с ветеранами, а ранее Кейт общалась с акушерками в рамках недели психического здоровья. Герцогиня Кембриджская также недавно инициировала в Великобритании фотоконкурс, который поможет жителям страны отразить свои чувства и переживания во время глобальной пандемии.