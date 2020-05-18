N-TV – вспышкой коронавируса на мясном производстве в Германии занялось правительство

18.05.2020, 15:45, Новости дня

В последнее время в Германии отмечаются вспышки коронавируса на скотных дворах и в мясообрабатывающей промышленности. Один из таких заводов в городе Диссен вынужден остановить производство: там заразились сразу 92 сотрудника. Как пишет немецкий телеканал N-TV, теперь этой проблемой займётся специальный комитет правительства по пандемии.



Reuters

Из-за большого числа заражённых коронавирусной инфекцией среди персонала мясообрабатывающий завод в Диссене останавливает производство, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Тесты показали, что заразились уже 92 сотрудника предприятия, отмечают в округе Оснабрюка. Их, а также тех, с кем они контактировали, поместили на карантин. Теперь на уровне Нижней Саксонии обсуждаются дальнейшие шаги. В центре внимания стоит вопрос о том, является ли мясообрабатывающий завод системным предприятием в сфере продовольственной промышленности.

Согласно имеющимся данным, 62 сотрудника с положительным результатом теста на коронавирус проживают в районе Оснабрюка. Среди них присутствует множество людей, занятых в фирмах-субподрядчиках. Продолжается выявление людей, с которыми контактировали заражённые. О ситуации проинформированы жители соседних округов, в которых проживают ещё 30 сотрудников, инфицированных коронавирусом.

Как отмечает немецкий телеканал, в последнее время вспышки COVID-19 фиксируются на многих скотобойнях Германии, например, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Из-за сложной ситуации с условиями труда и временного размещения сотрудников мясная промышленность критикуется уже на протяжении многих лет. Теперь к планированию привлечены и политические круги.

Сегодня комитет немецкого правительства по коронавирусу собирается для обсуждения нынешнего затруднительного положения в отрасли. Министр труда Германии Хубертус Хайль предлагает внести изменения в закон об охране труда. Сообщается, что его предложение предусматривает ввод масштабного запрета договоров подряда для скотных дворов.

По словам Хайля, правительство намерено сделать в этой отрасли серьёзную «уборку». Наряду с достойными компаниями в мясном производстве присутствует «слишком много паршивых овец», а «корень зла» министр труда Германии видит в договорах с фирмами-субподрядчиками. Комитет по коронавирусу дважды в неделю проводит заседания с участием министров, область ответственности которых затронута пандемией коронавируса, отмечает немецкий телеканал N-TV.