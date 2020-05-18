Le Monde – после 500 дней неопределённости Израиль получил коалиционное правительство

18.05.2020, 15:45, Новости дня

Израиль утвердил состав коалиционного правительства, в котором министерские портфели поровну поделили соратники Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца, пишет Le Monde. По договору между двумя лидерами, сперва премьер-министром будет Нетаньяху, а спустя полтора года его сменит Ганц.



Reuters

В воскресенье, 17 мая, состоялось приведение к присяге самого большого правительства в истории Израиля: не меньше 36 министров и 16 заместителей министров, пишет Le Monde. Таким было условие договора между Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцом во время избирательной кампании, которая продолжалась более 500 дней и вылилась в три голосования с апреля 2019 года.

По информации издания, Ганц станет министром обороны и планирует сменить Нетаньяху на посту главы правительства через полтора года. Сложный договор, который подрывает взаимное недоверие двух политиков, закреплён парламентариями в основном законе 7 мая, однако на практике вызывает много вопросов.

«Население хочет единое правительство, и оно его получит сегодня», — заявил в воскресенье Нетаньяху и объявил предварительную дату передачи своих полномочий Ганцу: 17 ноября 2021 года. Первые полгода их правительство будет «чрезвычайным», потому что на него ляжет обязанность отразить эпидемию COVID-19, оставившую уже миллион израильтян без работы (примерно четверть всей рабочей силы страны).

Несмотря на слабый вес в Кнессете (27 кресел из 120), половина портфелей досталась Ганцу и его сторонникам, отмечает французская газета. В этом он сам видит равновесие в заключённом договоре, а в воскресенье снова подчеркнул, что осознаёт свою «ответственность». Его сторонники заверяют, что будут контролировать премьер-министра до передачи управления Ганцу. Главным образом это касается Министерства юстиции, которое с приходом нового главы не станет больше переносить процесс над Нетаньяху, который должен начаться 24 мая. Премьер-министра обвиняют в коррупции, фальсификации и злоупотреблении доверием.

Кроме борьбы с коронавирусом единственным политическим актом, который разрешает договор между Ганцем и Нетаньяху, — это аннексия палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан во второй половине лета. В своей речи перед Кнессетом в воскресенье Нетаньяху ещё раз призвал своих союзников-ультранационалистов участвовать в этом проекте. В среду, как напоминает в заключение Le Monde, Иерусалим посетил госсекретарь США Майк Помпео. Он не стал поощрять скорое исполнение «плана Трампа» по Ближнему Востоку, который открывает возможность для аннексии, а только подтвердил, что такое решение демонстрирует суверенитет Израиля.