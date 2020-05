В Индии подтвердили рекордное число заражений коронавирусом за сутки. Карантин в стране продлили до конца мая

18.05.2020, 15:40, Новости дня

За последние сутки в Индии коронавирус был подтвержден еще у 5242 человек, следует из данных, которые утром 18 мая опубликовало в Twitter министерство информации Индии.

Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии, отметило издание Hindustan Times.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране увеличилось до 96 169.

56 316 индийцев продолжают болеть, а 36 824 уже вылечились от коронавирусной инфекции.

Жертвами коронавируса стали 3029 жителей Индии (+157 за сутки).

#CoronaVirusUpdates: #COVID19 India Tracker

(As on 18th May, 2020, 08:00 AM)

Confirmed cases: 96169

Active cases: 56316

Cured/Discharged/Migrated: 36824

Deaths: 3029#IndiaFightsCorona#StayHome #StaySafe @ICMRDELHI

Via @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/n2W3FJS4QO

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 18, 2020

По данным Индийского совета медицинских исследований, в стране провели более 2,3 млн тестирований на коронавирус. Население Индии составляет более 1,3 млрд жителей, это вторая по численности населения страна в мире.

17 мая индийские власти решили до конца месяца продлить карантин в стране с некоторым его ослаблением, сообщило издание Indian Express. В Индии возобновили автобусное сообщение, но метро и большинство учреждений остаются закрытыми, продолжает действовать комендантский час (запрещено выходить на улицу с 19.00 до 7.00). Пожилые люди (старше 65 лет), беременные и дети до 10 лет должны оставаться дома, за исключением случаев, когда выход на улицу связан с вопросами здоровья.

В интервью изданию Week один из ведущих индийских вирусологов Джейкоб Джон предположил, что рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться до конца лета, и только в конце первой недели августа эпидемия пойдет на спад. Он считает, что жертвами коронавируса в стране в течение четырех-пяти месяцев может стать несколько миллионов человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, заболело 4,7 млн человек, 315 тыс. из них умерли, а 1,7 млн выздоровели.